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İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.

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