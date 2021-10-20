Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 17:20 Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617025cca318f903fa787c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti Restoranda köpek kavgası cinayetle bitti Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı gerçekleşti Kılıçdaroğlu'ndan ''İmamoğlu aday mı olacak?'' sorusuna yanıt Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı