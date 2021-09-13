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  4. İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı

İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan 38 yaşındaki adam fenomen oldu.

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