İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan 38 yaşındaki adam fenomen oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613f5748e554106fcb7e2893" allowfullscreen></iframe>