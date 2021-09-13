Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı 13 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 16:51 Şanlıurfa’da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan 38 yaşındaki adam fenomen oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613f5748e554106fcb7e2893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılmaz Erdoğan'dan Netflix sürprizi Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı İstanbul'da yangın paniği 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı Turist otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var!