Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaatta kürek ve sopalı kavga kamerada İnşaatta kürek ve sopalı kavga kamerada 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:10 Bolu'da malzemelerin taşınması konusunda anlaşmazlık yaşayan inşaat işçileri ellerine geçirdikleri tahta ve küreklerle birbirine saldırdı. 2 işçinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f63e503e25992d9c0224e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Günübirlik evlere gece yarısı baskını Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak