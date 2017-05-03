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  3. 03 Mayıs 2017 01:20

İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi

Adana’da çalıştığı inşaattan düşen bir işçi, 5 saat yardım bekledi. Eve gelmemesi üzerine şüphelenen ailesi, işçiyi inşaatta ağır yaralı halde buldu.

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Komandolar 10 bin fitten atladı
Komandolar 10 bin fitten atladı
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Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
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Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
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HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
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Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
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Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Jandarma’dan ‘RAP’ klip