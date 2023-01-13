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İnsan kulesi festivali faciayla bitti

İspanya’da düzenlenen ve geçmişi 18. yüzyıla dayanan insan kulesi festivalinde birbirinin üzerine çıkan yarışmacılar kuleyi tamamladıktan sonra metrelerce yüksekten yere düştü.

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