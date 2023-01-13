Anasayfa Video Galeriler Gündem İnsan kulesi festivali faciayla bitti İnsan kulesi festivali faciayla bitti 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 09:30 İspanya’da düzenlenen ve geçmişi 18. yüzyıla dayanan insan kulesi festivalinde birbirinin üzerine çıkan yarışmacılar kuleyi tamamladıktan sonra metrelerce yüksekten yere düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c0fa83433a1a54cc7f0033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü sürücüden pes dedirten savunma Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü Snapsave_1b8a57458eaf340d95f9f12f33a32127_720p RTÜK üyesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava Katliam gibi kaza: Araç yayaların arasına daldı: 5 ölü var! Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki... Ölümün kıyısında ATV'de safari! Ölümden döndü