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  3. 05 Mayıs 2017 13:45

İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin bu yıl 18’incisini düzenlediği “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödül Töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
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Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
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Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
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Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
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Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
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Gelecek Anneden Başlar!
Gelecek Anneden Başlar!