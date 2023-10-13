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İnsanlığını unutanlar utansın: Köpek kediye yuva oldu

Tunceli’de, sıcak bir yer arayan yavru kedi köpeğin koynuna girdiği anlara dair görüntüler hem izleyenlerin içini ısıttı hem de sosyal medyada günün en çok paylaşılan videosu oldu.

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