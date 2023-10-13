Anasayfa Video Galeriler Gündem İnsanlığını unutanlar utansın: Köpek kediye yuva oldu İnsanlığını unutanlar utansın: Köpek kediye yuva oldu 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 09:10 Tunceli’de, sıcak bir yer arayan yavru kedi köpeğin koynuna girdiği anlara dair görüntüler hem izleyenlerin içini ısıttı hem de sosyal medyada günün en çok paylaşılan videosu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6528df4edfd8507605573d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosikletli kapkaççılar genç kadına kabusu yaşattı Bakan Yerlikaya açıkladı; bir suç örgütü daha çökertildi Uyuşturucu partisine ''davetsiz misafir'' baskını; çok sayıda gözaltı var Takside kaldırım taşlı gasp girişimi kamerada İstanbul'da yangın; oyuncak Müzesi küle döndü Çukurova Rock Festivali'nin iptal kararı mahkemeden döndü Engin Polat'ın iş yerine saldırı anı kamerada Tüm araç sürücülerini ilgilendiren emsal tazminat hakkı kararı Kaplan operasyonunda 9 polis açığa alındı