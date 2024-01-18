Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 10:25 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:25 Bursa'da inşaat işçileri arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a8d28336a83f35ae0ec743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı Kayseri'de korkutan deprem 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi İstanbul'da apart otelde büyük yangın