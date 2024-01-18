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  4. İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler

İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler

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Bursa'da inşaat işçileri arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.

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