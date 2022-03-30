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  4. Instagram fenomeni Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı

Instagram fenomeni Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı

Instagram’da mutfağında çektiği yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı.

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