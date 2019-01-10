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  3. 10 Ocak 2019 10:46

Instagram güzeli şov yapayım derken rezil oldu

ABD'li model Charly Jordan, takipçilerine 'şov' yapmak isterken başına gelen talihsiz kaza ile sosyal medyada viral oldu.

Bilgin Pro
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