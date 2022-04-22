Anasayfa Video Galeriler Gündem Instagram'a 3 yeni özellik geldi Instagram'a 3 yeni özellik geldi 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 15:20 Instagram CEO'su Adam Mosseri, yeni özellikleri Twitter'dan paylaştığı video aracılığıyla duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62629d8cf371e161ef6b24e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi El emeği, göz nuru deyip üretmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu Bir sapık sığınmacı daha! Mide bulandıran paylaşımı infial yarattı Tartıştığı sürücüyü tek yumrukla yere serdi! Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı Ezan yarışmasına Türk damgası! Arapların ağzı açık kaldı MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var