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Instagram'a 3 yeni özellik geldi

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yeni özellikleri Twitter'dan paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.

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