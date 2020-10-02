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  3. 02 Ekim 2020 19:30

İnternet çağını yakalayan emekli imam

Video Galeri
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık tahliye edildi
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık tahliye edildi
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Konya'da dev açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Konya'da dev açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
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Rus turist, önce ATM'yi sonra köpeği tekmeledi!
Rus turist, önce ATM'yi sonra köpeği tekmeledi!
Video Galeri
Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar
Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar
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Yol tartışmasında sokak savaş alanına döndü
Yol tartışmasında sokak savaş alanına döndü
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Yasak tanımıyorlar... Bu rezalete kim dur diyecek?
Yasak tanımıyorlar... Bu rezalete kim dur diyecek?
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