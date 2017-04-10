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  3. 10 Nisan 2017 20:50

İnternet kafede dehşet: Yılan böyle saldırdı

Kapıdan çıkmak üzereyken yılanın saldırısına uğradı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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