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İnternette yazılanlara inandı, ölümden döndü

Kayseri'de koronavirüs aşısı ile ilgili olarak bazı sosyal medya paylaşımlarına inanan bir kişi koronavirüs aşısı olmayı reddedince ölümden döndü.

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