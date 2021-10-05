İnternette yazılanlara inandı, ölümden döndü

Kayseri'de koronavirüs aşısı ile ilgili olarak bazı sosyal medya paylaşımlarına inanan bir kişi koronavirüs aşısı olmayı reddedince ölümden döndü.

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