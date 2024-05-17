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İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları, iddiaya göre birden fazla kişiye satan firma sahibinin ortadan kaybolduğu iddia edildi.

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