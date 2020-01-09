  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ocak 2020 18:20

Interpol tarafından aranıyordu; MİT ve Emniyet yakaladı!

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

Video Galeri
Şehit eşi hem kendi ağladı hem de bizi ağlattı
Şehit eşi hem kendi ağladı hem de bizi ağlattı
Video Galeri
20 bin Suriyeli daha sınıra dayandı
20 bin Suriyeli daha sınıra dayandı
Video Galeri
Erdoğan 3 gün sonra fikrini değiştirdi, muhalefet harekete geçti!
Erdoğan 3 gün sonra fikrini değiştirdi, muhalefet harekete geçti!
Video Galeri
Papa: ''Isırmayacağına söz verirsen öpebilirsin''
Papa: ''Isırmayacağına söz verirsen öpebilirsin''
Video Galeri
176 kişiye mezar olan uçağın patlama anı görüntüleri
176 kişiye mezar olan uçağın patlama anı görüntüleri
Video Galeri
AK Partili bellediyeden işçilere tehdit!
AK Partili bellediyeden işçilere tehdit!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM