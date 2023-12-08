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Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 110 firari hükümlü yakalanırken, yakalananların arasında Interpol tarafından aranan bir kişi ile 1997 yılında hakkında 62 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş bir başka firari hükümlü de yer aldı.

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