Anasayfa Video Galeriler Gündem Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 13:15 İstanbul'da düzenlenen operasyonda 110 firari hükümlü yakalanırken, yakalananların arasında Interpol tarafından aranan bir kişi ile 1997 yılında hakkında 62 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş bir başka firari hükümlü de yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572ecdc118c1b319b00c4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı Sel felaketi sonrası tersine göç Boğazdaki müsilaj kabusunun faturası bu oldu Herşey yandı küle döndü, Kur'an-ı Kerim sapa sağlam kaldı Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi