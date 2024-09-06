Anasayfa Video Galeriler Gündem Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 15:20 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 15:20 Antalya'da, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66daf3ab72a6ab3f650a61a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü 8 terörist etkisiz hale getirildi Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Köpeğe tüfekle ateş eden psikopat kamerada Bir kadın cinayeti daha: Çalıştığı fabrikada katledildi 27 hain daha etkisiz hale getirildi