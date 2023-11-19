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Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından Mavi Bülten ile aranan uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden Christijan Palic'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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