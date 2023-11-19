Anasayfa Video Galeriler Gündem Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 13:55 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 13:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından Mavi Bülten ile aranan uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden Christijan Palic'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6559e9944959b658bc055067" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü THY, 105 seferini iptal etti Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! İstanbul'da balık halinde yangın Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı İstanbul'da toprak kayması! Faciadan dönüldü