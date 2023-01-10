Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar eden asker 7 yıl sonra şehit sayıldı İntihar eden asker 7 yıl sonra şehit sayıldı 10 Ocak 2023 Salı Saat: 12:40 Güncelleme: 10 Ocak 2023 Salı 12:40 Kars'ta vatani görevini yaparken psikolojik sorunları olduğu halde terhis edilmeyen, sonrasında intihar eden Jandarma Er Sait Ç. (20), 7 yıl sonra şehit sayıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bd328fa4a4223f1519d96b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölmeden mezarını yaptırdı, her gün mezarında yatıyor Bakan Soylu, ''Kökünü Kurutma Operasyonu''nu yönetti: 120 gözaltı Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir de sallandı Ciciş Ceyda Ersoy öpüşürken dili koptu, hastanelik oldu İstanbul'da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü 2 yaralı Kayıp genç -5 derece soğukta donmak üzereyken bulundu Önce havai fişek sandılar ama... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Darp raporu almak için hastaneye gelen genç kadın hastaneyi birbirine kattı Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı