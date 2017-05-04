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  3. 04 Mayıs 2017 15:15

İntihar eden eski vali son yolculuğuna uğurlandı

SARIYER'deki evinde intihar eden eski vali Çetin Birmek son yolculuğuna uğurlandı.

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Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı
Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı
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Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti
Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti
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Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı
Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı
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Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü
Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü
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Türkiye onu konuşmuştu! Kurgu çıktı
Türkiye onu konuşmuştu! Kurgu çıktı
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Türkiye'nin konuştuğu fotoğrafın mimarı DHA'ya konuştu
Türkiye'nin konuştuğu fotoğrafın mimarı DHA'ya konuştu