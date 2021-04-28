Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 10:56 İstanbul Kağıthane'de Rus uyruklu genç kadın, evinin camından atlayarak intihar etti. Vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın, başından yaralandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6089151c412bed619c5386c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim'' Van'da yılın ilk ‘Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu Bedava patatesleri sokağa döktüler Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi