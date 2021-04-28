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İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı!

İstanbul Kağıthane'de Rus uyruklu genç kadın, evinin camından atlayarak intihar etti. Vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın, başından yaralandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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