  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti

İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti

Güncelleme:

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nden intihar etmek isteyen bir genci o sırada yoldan geçen ünlü oyuncu Nuri Alço ikna etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya'da orman yangını
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada
Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt
Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç!
Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı
Pınar Deniz'den Delikanlım performansı
Asgari ücret belli oldu!
1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı
Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite