Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti 20 Haziran 2023 Salı Saat: 14:55 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 14:55 İstanbul'da Haliç Köprüsü'nden intihar etmek isteyen bir genci o sırada yoldan geçen ünlü oyuncu Nuri Alço ikna etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649193ab06767916d5512b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite