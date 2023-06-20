İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nden intihar etmek isteyen bir genci o sırada yoldan geçen ünlü oyuncu Nuri Alço ikna etti.

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