Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi! İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi! 22 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 17:20 İstanbul Küçükçekmece'de bir köprünün korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunurken vatandaş uzun uğraşlar sonucu sigara ile ikna edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f97eb199706741e56f98c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç manken Gizem Akbaş eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı Doğu Karadeniz yine sele teslim Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı