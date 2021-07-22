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İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!

İstanbul Küçükçekmece'de bir köprünün korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunurken vatandaş uzun uğraşlar sonucu sigara ile ikna edildi.

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