SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU: ''FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE?''
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2019 14:16

İntihar etmek isteyen kız çocuğu son anda kurtarıldı

Kars’ta intihar etmek için köy camisinin çatısına çıkan kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı. İzleyenleri dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Video Galeri
''Şişman kadınlar cennete giremez'' diyen rahibi sahneden itti
''Şişman kadınlar cennete giremez'' deyince...
Video Galeri
Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
Video Galeri
İşsizlik oranı Nisan’da 3,4 puan arttı
İşsizlik oranı Nisan’da 3,4 puan arttı
Video Galeri
Damat dehşeti kamerada: Kayınpeder ve kayınbiraderini öldürdü
Damat dehşeti kamerada: Kayınpeder ve kayınbiraderini öldürdü
Video Galeri
Rus istihbaratı ve DEAŞ arasında çatışma
Rus istihbaratı ve DEAŞ arasında çatışma
Video Galeri
S-400 teslimatında onuncu uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
S-400 teslimatında onuncu uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM