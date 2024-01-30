Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada! İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada! 30 Ocak 2024 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 17:20 Diyarbakır'da bir apartmanın 2'nci katından atlamak isteyen kadın, içeridekiler tarafından son anda yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b905b7cd6855805e018f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı 1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun Deprem bölgesindeki yıkılan duvarlara kadın eli değdi