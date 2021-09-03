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  4. İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu

İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu

Afgan devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler dünya manşetlerinde gündem oldu.

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