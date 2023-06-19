Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihara kalkışan adama linç girişimi İntihara kalkışan adama linç girişimi 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 16:35 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolu trafiğe kapatıp, elinde bıçakla intihar edeceğini söyleyen M.A.'nın eylemi nedeniyle trafik kilitlendi. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen M.A.'yı jandarma kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64905999eddf6b0b0768c673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burdur'da yetiştirip suyunu çıkarıyorlar! Litresi 10 bin Euro Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü Deprem anına dair korkunç görüntü ortaya çıktı Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı Kirasını 2 kat zamlayan ev sahibi eşyalarını atıp evi başkasına kiraladı Yaz öncesi denizdeki kabus hortladı