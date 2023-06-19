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İntihara kalkışan adama linç girişimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolu trafiğe kapatıp, elinde bıçakla intihar edeceğini söyleyen M.A.'nın eylemi nedeniyle trafik kilitlendi. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen M.A.'yı jandarma kurtardı.

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