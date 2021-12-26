Anasayfa Video Galeriler Gündem İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 20:30 Rusya'da gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c8a6cdc905010980276273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler