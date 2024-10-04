Anasayfa Video Galeriler Gündem iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 12:30 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 12:30 Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ffb5caf06ec970fe00ca33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM'li belediye, işçisini ameliyat masasında işten çıkardı Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar İstanbul Boğazı'nda yangın paniği: 2 işçi hastaneye kaldırıldı Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Emine Erdoğan'dan anne adaylarına normal doğum çağrısı