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  4. iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık

iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık

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Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

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