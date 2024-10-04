iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık

Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

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