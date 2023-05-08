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  4. iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor

iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan iPhone yoğunluğunun ardından şimdi de Playstation yoğunluğu yaşanıyor. Gürcistan'da Playstation 5 ülkemize göre 7.500 lira ucuza satılıyor.

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