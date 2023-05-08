Anasayfa Video Galeriler Gündem iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 10:05 Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan iPhone yoğunluğunun ardından şimdi de Playstation yoğunluğu yaşanıyor. Gürcistan'da Playstation 5 ülkemize göre 7.500 lira ucuza satılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64589f3445b1f87f5021ab53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı İstanbul'da faciadan dönüldü! Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar Şiddetli yağışlar Adana'yı yuttu! Koca şehir sular altında Altın madeninde facia; onlarca ölü var! İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı İçişleri Bakanı Soylu: ''İmamoğlu hem yalancı, hem sahtekâr'' Hollanda'da sandık başında kavga çıktı