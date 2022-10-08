Anasayfa Video Galeriler Gündem İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda 08 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 13:05 Geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren Kurtlar Vadisi dizisinin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63414b5d5cf2866a3b0b8de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı! Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi Hadise'nin eski eşiyle görüntüleri çıkmıştı: Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu ''Ayılar açmasın diye yapılmış'' dedi ve... Cüneyt Özdemir'in bu videosu kahkahaya boğdu AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına kabusu yaşattı Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama