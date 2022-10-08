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  4. İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda

İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda

Geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren Kurtlar Vadisi dizisinin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

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