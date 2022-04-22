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  4. İpten kıyafet çalan genç kız kamerada

İpten kıyafet çalan genç kız kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir genç kız, evin balkonunda kuruması için ipe asılan kıyafeti çalarak ortadan kayboldu.

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