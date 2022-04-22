Anasayfa Video Galeriler Gündem İpten kıyafet çalan genç kız kamerada İpten kıyafet çalan genç kız kamerada 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 15:55 İstanbul Zeytinburnu’nda bir genç kız, evin balkonunda kuruması için ipe asılan kıyafeti çalarak ortadan kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6262a5c0ed250766e8276c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Instagram'a 3 yeni özellik geldi Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi El emeği, göz nuru deyip üretmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu Bir sapık sığınmacı daha! Mide bulandıran paylaşımı infial yarattı Tartıştığı sürücüyü tek yumrukla yere serdi! Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı Ezan yarışmasına Türk damgası! Arapların ağzı açık kaldı MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi!