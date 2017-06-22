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  3. 22 Haziran 2017 16:45

Irak güçleri Musuldaki Eski Şehir de operasyonlarına devam ediyor

Irak güçleri ve Federal Polis, Musul’un Eski Şehir’de operasyonlarını sürdürüyor.

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Survivor Orduda
Survivor Orduda
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Renkli kolonyalara dikkat
Renkli kolonyalara dikkat
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Katili tuzakla yakaladı
Katili tuzakla yakaladı
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Ezan sesine hasret köylünün imdadına çocuklar yetişti
Ezan sesine hasret köylünün imdadına çocuklar yetişti
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Türkiyeye 25 kilometre mesafedeki El Etaripte bayram hazırlığı
Türkiyeye 25 kilometre mesafedeki El Etaripte bayram hazırlığı
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Kartalda yaşanan silahlı banka soygunu kamerada
Kartalda yaşanan silahlı banka soygunu kamerada