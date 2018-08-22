Irak sınırında jandarma vatandaşın bayramını kutladı
22 Ağustos 2018 16:50
Irak sınırında jandarma vatandaşın bayramını kutladı
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan askeri noktalarda bu yıl bir ilk gerçekleşti. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yol arama kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, uygulama noktalarında vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde trafik kontrol noktalarında arama yapan güvenlik güçleri bu...