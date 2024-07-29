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  4. Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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