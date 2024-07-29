Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 14:36 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a77ed7c71416bc860049b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Bu köyümüzde kadınlar gücü ele geçirdi: Erkekler köye alınmıyor 200'e yakın hayat kurtardı, kalbine yenik düştü Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Bu tuzağa düşmeyin: Şimdi de ''yanlış sipariş'' dolandırıcılığı