Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 10:36 Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildi. Operasyona ait görüntüler de yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719f8e663dafbdce604a723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüste yangın çıktı Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi