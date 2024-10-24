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  4. Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi

Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildi. Operasyona ait görüntüler de yayınlandı.

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