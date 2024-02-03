Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 12:50 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be0c7f43407cdbc70e4ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti Yasa dışı bahisçiler radara yakalandı: 33 tutuklama var Kurtlar Vadisi ile ünlenmişti... Yangında kül oldu Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı