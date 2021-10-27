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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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