Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 12:11 Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617917b16c9ad2003d23d193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız'' Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var?