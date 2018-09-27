Irak’ın kuzeyindeki terör hedef hedefleri böyle vuruldu
27 Eylül 2018 18:55
Irak’ın kuzeyindeki terör hedef hedefleri böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı. TSK, terör hedeflerinin imha edilmesi ile ilgili görüntü paylaştı. TSK’dan yapılan açıklamada, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül’de düzenlenen hava harekatları...