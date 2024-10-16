Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 09:36 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 09:36 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 14 terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670f5ee87df1a00f230c5073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Trump şov başladı: Etkinliği yarıda kesip 39 dakika boyunca dans etti Atatürk büstünü parçaladılar Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Freni patlayan kepçe ortalığı savaş alanına çevirdi