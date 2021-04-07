Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 11:35 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d6eeeea4eaf6af50faceb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan zulmünü Alman TV kanalı görüntüledi Yasak Elma'nın ''yayınlanmayan'' sahnesi sosyal medyayı salladı Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!'' Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!'' Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın!