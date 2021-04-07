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  4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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