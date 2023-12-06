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  4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada!

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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