Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada! 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 15:40 Güncelleme: 06 Aralık 2023 Çarşamba 15:40 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65706bda10c3ea3439046763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım'' Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu Polis engel olamadı, boğazını kesti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor!