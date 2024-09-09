Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerine hava harekatı düzenlendi. Gökyüzünün kartalları Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan 21 terör inini yerle bir etti.

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