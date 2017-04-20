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  3. 20 Nisan 2017 12:20

Iraklı iş adamı ve profesör böyle kurtarıldı

Biri Mısır’lı diğeri Irak’lı iki şüpheli tarafından sözde bir sempozyuma davet edilerek İstanbul'a gelmeleri sağlanan ve fidye amaçlı kaçırılan Irak'lı iş adamı ile profesör nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

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