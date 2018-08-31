Iraklılar ABD’nin hükümet kurma sürecine müdahalesini protesto etti
31 Ağustos 2018 22:55
Iraklılar ABD’nin hükümet kurma sürecine müdahalesini protesto etti
Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi, ABD’nin Irak’ın hükümet kurma sürecine olan müdahalesini protesto etti. Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’taki hükümet kurma çalışmalarına müdahalesini protesto etti. Bağdat’ın Firdous meydanında bir araya gelen yüzlerce Iraklı ABD karşıtı sloganlar attı. Daha sonra Irak’taki Washington...