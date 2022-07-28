Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 08:20 Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e21c94f629597ab17e292b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü HDP İl Başkanının da aralarında olduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Cinayetin sebebi şoke etti AK Partili il başkanına askeri tören Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı 15 Temmuz'un kayıp silahlarıyla ilgili korkutan iddia Sınırdaki kaçak Türklerin görüntüleri olay oldu Kadıköy'de Putin tezahüratı ayıbı!