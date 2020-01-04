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  3. 04 Ocak 2020 14:05

Irak'tak saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırı hakkında Haşdi Şabi'den açıklama geldi.

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