Anasayfa Video Galeriler Gündem İran ajanları Türkiye'de yakalandı İran ajanları Türkiye'de yakalandı 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 08:45 Van’da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2’si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6167c3f0574a7d460478ec03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı