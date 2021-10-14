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İran ajanları Türkiye'de yakalandı

Van’da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2’si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

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