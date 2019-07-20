İran: ”İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı”
20 Temmuz 2019 22:45
İran: ”İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı”
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Hürmüz Boğazı’nda alıkonulan tankere eşlik eden bir İngiliz savaş gemisinin, yaptıkları müdahaleye engel olmaya çalıştığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, İngiltere’nin Stena Impero adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, “Tankerin boğazdaki diğer gemiler...